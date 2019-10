'고구마로 잠금해제'…삼성, 지문인식 오류로 신뢰도 큰 타격

국내 스마트폰, IT 커뮤니티를 중심으로 이를 실험하는 소비자들이 등장했다. 그 결과 실제로 오돌토돌한 패턴을 지닌 실리콘 케이스를 씌울 경우 제3자에 의해서도 잠금해제되는 다수 사례가 발견됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.