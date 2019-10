터키군, 시리아 북부 공격 개시…트럼프 "나쁜 생각" 비난

에르도안 대통령의 작전 개시 선헌 후 시리아 북동부지역에선 공습과 포격이 시작된 것으로 알려졌다. 터키군은 2016년 8월 '유프라테스 방패'라는 이름으로, 지난해엔 '올리브 가지'라는 작전명으로 각각 시리아 국경을 넘어 군사작전을 펼쳤었다. 터키군은 이날 쿠르드족 민병대와 함께 미군이 주둔했던 시리아 북동부 국경도시인 라스 알-아인과 탈 아브야드 등을 공격한 것으로 알려졌다. 시리아내 쿠르드족은 YPG를 조직해 IS 격퇴전에 참전해 약 1만1000명이 목숨을 잃었고, 현재 1만여명의 IS 포로들을 가두고 있다. 그러나 터키는 YPG를 자국내 분리주의 테러조직인 쿠르드노동자당(PKK)의 시리아내 분파로 간주하면서 공공연히 공격 방침을 밝혀 왔다.

