SK스토아, 설 맞아 '힐링' 마케팅

SK스토아는 추석 연휴 기간 중 주부들의 보상심리를 공략해 이달 11일부터 15일까지 모바일·온라인몰에서 구매하는 고객을 대상으로 'OK 캐쉬백 오! 데이!' 행사를 진행해 기존 1% OK캐쉬백 포인트 적립율을 5% 까지 확대한다. 이달 11일부터 20일까지 삼성카드, 21일부터 30일까지는 현대카드 5% 청구할인 프로모션도 운영한다.

