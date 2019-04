도대체 '화웨이'의 주인은 누구인가?

미 IT 전문 매체인 테크크런치는 쉬셍의 발언을 더욱 자세히 풀어놨다. 쉬셍은 무역노조위가 직원들의 주식을 관리하는 플랫폼 역할을 한다고 봤다. 중국의 경우 유한회사의 경우 50~200명의 주주를 둘 수 있는데 화웨이 직원(18만8000명)은 이보다 많아 일종의 가상 주식을 배분하고 이를 무역노조위에서 관리만 한다는 것이다. 무역노조위가 화웨이의 대주주지만 경영은 하지 않는다는 얘기다.

이 질문은 최근 미국 대학이 발간한 보고서가 발단이 됐다. 이 보고서의 제목은 ‘누가 화웨이를 소유하고 있는가’라는 제목의 보고서로 베트남의 풀브라이트 대학에 크리스토퍼 볼딩 교수와 미국 조지워싱턴대학 로스쿨의 도널드 C. 클락 교수가 작성했다.