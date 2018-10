샘 스미스, 첫 내한공연 "사랑해요 서울"…2만 관객 떼창

샘 스미스. 사진=현대카드 제공

샘 스미스 내한 공연. 사진=현대카드 제공

세계적인 팝스타 샘 스미스가 첫 내한공연을 마쳤다.스미스는 9일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '현대카드 슈퍼콘서트 23 샘 스미스' 공연을 펼쳤다. 이날 공연은 샘 스미스의 두 번째 정규앨범 '더 스릴 오브 잇 올'(The Thrill of it all) 발매 기념 아시아 투어 일환이다.이날 스미스는 오후 7시10분께 '서울'을 외치며 무대에 올랐고 그의 히트곡 중 하나인 '아임 낫 디 온리 원'(I'm Not The Only One)을 불렀다. 스미스가 "싱 위드 미"라고 관객들의 호응을 유도하자 관객들은 휴대폰 불빛을 환하게 밝히며 떼창으로 화답했다. 그는 관객들에게 인사하며 "오늘 내 꿈이 이뤄졌다. 한국에 오게 해 줘서 정말 고맙다"며 "내 음악이 가끔은 우울하고 슬프지만 오늘 밤은 당신들이 행복하길 바란다"고 말했다.그는 '레이 미 다운’(Lay Me Down)','아이 싱 비커즈 아임 해피’(I Sing Because I’m Happy)','너바나'(Nirvana), '라이팅스 온 더 월'(Writing’s on the Wall),'머니 온 마이 마인드'(Money on My Mind), '라이크 아이 캔'(Like I Can),'투 굿 앳 굿바이스’(Too Good at Goodbyes)등 18곡을 열창했다.스미스는 공연 도중 세션과 코러스를 향해 "놀라운 친구들"라고 소개하기도 했다. 그는 한명씩 이름을 부르며 볼키스를 하는 등 동료들에 대한 애정을 드러냈다. 이후 관객들의 앙코르 요청에 다시 무대에 선 스미스는 '팰리스'와 '스데이 위드 미' 를 부른 후 '프레이'를 끝으로 관객들에게 마지막 인사를 전했다.스미스는 "서울을 사랑하게 됐다. 오늘 이 콘서트 후에도 다시 한국의 무대에 서길 바란다. 다시 서울에 돌아와 공연을 하겠다"고 밝혔다.이후 스미스는 12~15일 일본 도쿄와 오사카, 28일 태국 방콕에서 아시아 투어를 이어간다.

