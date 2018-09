[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기도 성남시가 20~21일 이틀간 강원도 홍천 소재 연수 시설에서 공직자 대상 'Be One(하나 되는) 워크숍'을 개최한다. 참여 대상은 8~9급 공무원 270여명이다.이번 워크숍은 신규 공직자의 열정과 도전 정신을 높이고, 공동체 의식을 강화해 '하나 되는 공직 문화'를 조성하기 위해 기획됐다.성남시는 이번 워크숍에서 1박2일간 팀별 주어진 과제를 해결하는 '미션 블루마블' 프로그램과 고객에 감동과 진심을 전하는 민원 서비스 실무 교육을 진행한다. 역사 속 위대한 인물들의 도전 의식에 관해 알아보는 시간도 갖는다.또 4차 산업혁명에 관한 특강을 통해 지능화 인프라, 스마트 이동체, 융합서비스, 신재생에너지에 대한 교육도 실시한다.이외에도 두 팀으로 나눠 사진 속 장소를 찾아가는 '사진이 안내하는 여행', 두릉산 정상에 올라 보드에 적힌 미션 수행하기 프로그램도 진행한다.시 관계자는 "이번 워크숍이 성남시의 조직력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 설명했다.

