¹ÎÁÖÆòÈ­´ç »õ ´ç ´ëÇ¥¿¡ 4¼± Á¤µ¿¿µ ÀÇ¿ø ¼±Ãâ(»óº¸)

ÃÖ°íÀ§¿ø¿¡ À¯¼º¿±¡¤ÃÖ°æÈ¯¡¤Çã¿µ¡¤¹Î¿µ»ï ¼±Ãâ
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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ À¯Á¦ÈÆ ±âÀÚ, ÀÓÃáÇÑ ±âÀÚ] ¹ÎÁÖÆòÈ´çÀÇ »õ ´ç ´ëÇ¥¿¡ 4¼±ÀÇ Á¤µ¿¿µ(65¡¤ÀüºÏ ÀüÁÖ½Ãº´) ÀÇ¿øÀÌ ´ç¼±µÆ´Ù. 10¿©³â ¸¸¿¡ ¿ø³» 4´ç ´ç¼ö¿¡ ¼±ÃâµÈ Á¤ ½ÅÀÓ ´ëÇ¥°¡ 1%´ë ³·Àº ÁöÁöÀ², ¿ø³» ±³¼··Â ¾àÈ¶ó´Â ÀÌÁß°í¿¡ Ã³ÇÑ ÆòÈ´çÀ» ¾î¶»°Ô ÀÌ²ø¾î °¥ Áö °ü½ÉÀÌ ¸ðÀÎ´Ù.
Á¤ ½ÅÀÓ ´ëÇ¥´Â 5ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¿©ÀÇµµ Áß¼Ò±â¾÷Áß¾ÓÈ¸°ü¿¡¼ ¿¸° Àü±¹´ç¿ø´ëÇ¥ÀÚ´ëÈ¸(Àü´ç´ëÈ¸)¿¡¼ ÃÑ µæÇ¥À² 68.57%·Î ÆòÈ´çÀÇ ´ç¼ö¿¡ ¼±ÃâµÆ´Ù. ÀÌ¹ø ¼±°Å´Â Áö³ 1~4ÀÏ°£ Àü´ç¿øÅõÇ¥(90%, 1ÀÎ 2Ç¥Á¦)¿Í ¿©·ÐÁ¶»ç(10%)·Î ½Ç½ÃµÆ´Ù.
2~5À§¿¡ ±×Ä£ À¯¼º¿± ÀÇ¿ø(41.43%), ÃÖ°æÈ¯ ÀÇ¿ø(29.97%), Çã¿µ ÀÎÃµ½Ã´çÀ§¿øÀå(21.02%), ¹Î¿µ»ï ÃÖ°íÀ§¿ø(19.96%)Àº °¢°¢ ÃÖ°íÀ§¿ø¿¡ ¼±ÃâµÆ´Ù. Àü±¹¿©¼ºÀ§¿øÀå¿£ ´Üµ¶ ÀÔÈÄº¸ ÇÑ ¾ç¹Ì° Àü À§¿øÀåÀÌ, Àü±¹Ã»³âÀ§¿øÀå¿£ ¼ÁøÈñ ÈÄº¸°¡ ´ç¼±µÆ´Ù.
Á¤ ´ëÇ¥´Â ÃëÀÓ»ç¸¦ ÅëÇØ "Æø¿°°ú ¿´ë¾ß ¼Ó °Ç¼³ ÇöÀå¿¡¼ 5¸íÀÇ ³ëµ¿ÀÚ°¡ »ç¸ÁÇß´Ù. ±×µé °çÀ¸·Î ´Þ·Á°¡¾ß ÇÑ´Ù. ÃÖÀúÀÓ±ÝÀº ¿Ã¶ú´Âµ¥ ÁöºÒ´É·ÂÀÌ ¾ø¾î 29ÀÏ ±È±â´ëÈ¸¸¦ ÁØºñ ÁßÀÎ 630¸¸ ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ °çÀ¸·Î ´Þ·Á°¡¾ß ÇÑ´Ù"¸ç "±×°ÍÀÌ ÆòÈ´çÀ» »ì¸®´Â ±æ"ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¾î Á¤ ´ëÇ¥´Â "ÀÌ¸¦ À§ÇØ¼± ´çÀÇ ´ÜÇÕ°ú ÅëÇÕÀÌ ´ë ÀüÁ¦"¶ó¸ç "20´ë ±¹È¸ 300¸í ±¹È¸ÀÇ¿ø Áß °¡Àå Çù»ó·ÂÀÌ ¶Ù¾î³ ¹ÚÁö¿ø ÀÇ¿ø, ´ëÇÑ¹Î±¹ Á¤Ä¡ÀÎ Áß °¡Àå °³Çõ¼ºÀÌ ¾Õ¼´Â ÃµÁ¤¹è ÀÇ¿ø°ú ¼ÕÀâ°í ÆòÈ´çÀ» ¹Ý¼®À§¿¡ ¿Ã¸± °Í"ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
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