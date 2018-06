전자담배가 타르 더 많아…"'일반담배보다 덜 유해' 근거없다"(종합)

식약처는 이번 분석 결과와 WHO 등 외국 연구자료를 종합적으로 고려할 때 궐련형 전자담배가 일반 담배보다 덜 유해하다는 근거가 전혀 없다고 판단했다. 앞서 아이코스를 대상으로 유해성분을 분석했던 일본, 중국, 독일의 결과와 유사한 수준이었고 시험분석평가위원회에서도 동일하게 판단했다고 식약처는 전했다.

