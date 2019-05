영화판 흔드는 넷플릭스 칸영화제 입성할까…봉준호,'황금종려상' 수상도 관심

넷플릭스 vs 칸영화제…영화 산업 공존할 수 있나

넷플릭스는 스마트폰이나 PC로 시청할 수 있는 온라인 동영상 서비스인 OTT로 최근 이용률이 증가하고 있다. OTT(Over The Top)는 인터넷을 통해 볼 수 있는 TV 서비스를 말한다. 전파나 케이블이 아닌 인터넷망을 통해 영상 콘텐츠를 보여주는 서비스다.