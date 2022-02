윤석열 "이재명·추미애, 우크라이나 대통령 비하 발언에 해외서 비난"

"대한민국 대통령 후보로서 대신 사과"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 26일 "이재명 더불어민주당 대선후보가 우크라이나 대통령을 '6개월 초보 정치인'이라고 발언한 사실이 알려지면서 이를 비난하는 수많은 댓글이 달리고 있다"고 지적했다.

윤 후보는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "해외 유명 커뮤니티인 '레딧'에 우리나라 대선 토론 영상이 올라왔다"며 이처럼 밝혔다.

그는 "'6개월 초보 정치인이 대통령이 되어서, 나토가 가입을 해주지 않으려고 하는데 가입을 공언하고 러시아를 자극하는 바람에 결국은 충돌했다'는 이 후보의 발언이 세계로 알려졌다"면서 "뒤를 이어 우리나라의 전직 법무부 장관(추미애)이 '지도력이 부족한 코미디언 출신 대통령', 현직 법무부 장관(박범계)이 '아마추어 대통령'이라며 타국의 국가지도자를 비하한 글도 올라왔다"고 했다.

그러면서 윤 후보는 "국제적 망신이며 국격을 떨어뜨리는 일"이라며 "불행한 일을 겪은 다른 나라를 위로하기는커녕, 선거에 활용하기 위해 아무 말이나 하는 모습이 전 세계인의 공분을 사고 있다"고 꼬집었다.

또 "젤렌스키 우크라이나 대통령은 해외로 가지 않고 수도 키예프에 남아 결사 항전을 이끌고 있다"며 "그를 지지한 72%의 우크라이나 국민들을 우롱하는 처사"라고 했다. 또 "러시아의 침공이 우크라이나 탓이라 하는 것도 심각한 무시의 소산"이라고 덧붙였다.

윤 후보는 "타국의 전쟁을 남의 일로 치부하고 말로만 평화를 외치는 정치인에게 우리나라의 미래를 맡길 수 없다"며 "자존심에 상처를 받은 우크라이나 국민께 대한민국 대통령 후보로서 대신 사과 드린다"고 했다.

이날 서울 홍대에서 현장 유세를 벌인 윤 후보는 이와 관련해 "제가 정치한 지 8개월 된 걸 빗대서 우크라이나 대통령이 6개월 됐는데 (그를 두고) 초보자가 러시아를 함부로 건드려서 이렇게 전쟁을 겪게 됐다고 했다"면서 "지금 국제사회서 엄청나게 욕 먹고 있다"고 말했다.

그는 "지금 우크라이나 정치인들 외국으로 다 도망갔고 6개월짜리 대통령이 혼자 남아서 러시아 상대로 결사항전 하고 있다"며 "이런 외국지도자를 대한민국 선거판으로 호출해서 이렇게 모욕 주는 사람이 외교안보 제대로 할 수 있겠냐"고 반문했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr