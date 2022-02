"이게 내 잘못이냐" 러시아 출신 유튜버 '우크라 침공' 악플에 일침

"어떤 이유로든 절대 전쟁 안 돼" 강조

국내서 활동 중인 러 출신 인기 유튜버

[아시아경제 임주형 기자] 국내에서 활동 중인 러시아 출신 유명 유튜버 '소련여자(본명 크리스티나 안드레예브나 옵친니코바)'가 일부 누리꾼들로부터 악성 댓글(악플)에 시달리는 것으로 알려졌다. 2022 베이징 동계 올림픽 도핑 논란, 우크라이나 침공 등 러시아를 두고 불거진 논란에 대한 책임을 이 유튜버에게 물은 것이다. 이에 대해 '소련여자' 측은 해명 영상을 게재했다.

유튜브채널 '소련여자' 측은 24일 '러시아 전쟁, 올림픽 도핑 해명합니다'라는 제목의 영상을 자신의 유튜브 채널에 게재했다. 소련여자 측은 영상 초입에 "이 영상은 러시아의 우크라이나 침공 전인 2월18일 촬영됐다. 전쟁 발발 이전에 제작된 관계로 전쟁보다는 도핑 논란에 초점이 맞춰진 점 양해 부탁드린다"라는 문구가 나왔다.

영상에 출연한 소련여자는 "러시아 욕은 내 전문인데 '지금 우리 학교는'(넷플릭스 드라마)을 보느라 (해명이) 늦었다"라며 "이게 내 잘못이냐. 이 정신 나간 XX들아"라고 일갈했다.

이어 "러시아 도핑 말리지 못해 죄송하다. 알았으면 내가 최선을 다해 말렸을 것"이라고 말했다.

러시아의 우크라이나 침공에 대해서는 "노 워(No War). 어떤 이유로든 전쟁은 절대 안 된다"라고 말했다.

그러면서 "대한민국 국민 여러분. 오늘부터 러시아 불매운동을 선언할 것"이라며 "이렇게 해명했으니 자숙 좀 하다 오겠다"라고 영상을 마무리했다.

'소련여자'는 먹방(먹는 방송), 리뷰 등 여러 콘텐츠를 게재하는 유튜버로, 국내·외에서 구독자 약 113만명을 보유하고 있다. 러시아 출신인 만큼 러시아를 소개하는 방송도 여러 차례 했으나, 러시아의 정치 체제에 비판적인 언급을 하는 등 '소신 발언'을 해 인기를 끌기도 했다.

그러나 최근 그는 일부 누리꾼들로부터 악플의 표적이 된 것으로 전해졌다. 베이징 동계 올림픽 당시 일부 러시아 피겨 스케이팅 선수들의 도핑 논란이 일자, 누리꾼들은 그가 '러시아 출신'이라는 이유만으로 비난 댓글을 남긴 것이다.

24일(현지시간) 새벽 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나에 대한 러시아군의 대대적인 군사작전을 승인하면서 악플은 더욱 거세졌다.

누리꾼들은 "푸틴 대신 사과해라", "너희 나라 가서 살아라", "우크라이나가 불쌍하다", "전범국 출신 유튜버가 왜 한국에서 활동하냐" 등 폭언·욕설을 남겼다.

다만 일각에서는 "유튜버가 푸틴과 무슨 상관이냐", "왜 화풀이를 일반인에게 하나" 등 악플 게재자들을 비판하는 반응도 나왔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr