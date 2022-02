"서방의 러 금융제재 효과 미미...경제 '요새화' 마쳐"

[아시아경제 이현우 기자] 미국 정부가 러시아에 대한 금융제재를 본격적으로 시행하겠다고 밝힌 가운데 전문가들은 이미 경제 '요새화'가 상당부분 진행된 러시아가 받을 수 있는 충격은 제한적일 것이란 전망을 내놓고 있다. 이미 2014년 크림반도 병합 이후 서방의 제재에 대비해온 러시아는 대외부채를 최소화하고 외환보유고를 키워온만큼 금융제재로 쉽게 흔들리지 않을 것이란 분석이다.

22일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령은 이날 백악관에서 진행된 연설에서 러시아에 대한 제재를 본격화한다고 발표했다. 그는 "러시아의 대형 금융기관인 대외경제은행(VEB)와 군사은행에 대해 전면적인 차단 제재를 시행하고, 국가 부채에 대해서도 포괄적으로 제재한다"며 "이는 우리가 러시아 정부에 서방의 금융을 끊었다는 것"이라고 설명했다. 이어 "러시아의 엘리트, 그들의 가족에게도 제재를 가할 것"이라고 푸틴 대통령 측근을 향한 개인 제재도 밝혔다.

그러나 러시아가 받을 충격은 제한적일 것으로 전망되고 있다. 러시아의 외환보유고 수준이나 대외외채 규모 등을 따져봤을 때 금융제재에 큰 영향을 받기 어렵다는 것이다. 앞서 지난달 러시아 중앙은행이 밝힌 외환보유고 규모는 6310억달러(약 752조원)로 세계 4위 규모에 달한다. 대외부채도 국내총생산(GDP) 대비 16% 수준으로 최소화돼있어 서방의 금융제재에 심각한 금융위기가 발생하기는 어려운 구조라는 평가를 받는다.

또한 국제금융연구소(IIF)가 집계한 러시아 중앙은행의 지급준비금 비율도 유로화 35%, 금 22%, 달러 16%, 위안화 13% 등으로 분산돼있어 달러화 비중이 작은 상태다. 국제금융결제망(SWIFT)에서 달러결제가 차단되더라도 상당기간 제재를 버틸 수 있을 것으로 예상되고 있다. 주로 자국 및 해외 에너지 기업에 투자한 러시아 국부펀드(NWF)도 1860억달러 규모 자산을 보유하고 있어 제재를 대비한 실탄이 충분하다는 평가를 받고 있다.

미국 대형 로펌기업인 제너앤블록의 제재 전문 변호사인 폴 펠드버그는 주요외신과의 인터뷰에서 "이번 제재 수준은 제한적이며 일부러 표적을 빗맞히는 경고 성격의 제재를 보여주는 정도"이라며 "푸틴 대통령이 신경 쓸만한 수준이 아닌 것으로 보인다"고 지적했다.

뉴욕타임스(NYT)는 "러시아 경제에 직접 타격을 줄 수 있는 것은 유가 하락이지만 경제가 타격을 입으려면 40달러대까지 폭락해야 가능할 것으로 추산된다"며 "현재 100달러대 근처까지 오른 고유가 상황 감안하면 제재 영향이 크진 않을 것으로 전망된다"고 분석했다.

