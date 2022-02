이준석, 안철수 기사 공유 후 "ㄹㅇㅋㅋ만 치세요"… 또 조롱 논란

李 "정치인들과 상호 조롱… 安 조롱할 수 있다"

[아시아경제 나예은 기자] 안철수 국민의당 대표와 이준석 국민의힘 대표가 야권후보 단일화 결렬 책임을 놓고 연일 설전을 벌이고 있는 가운데, 이 대표가 또다시 조롱 논란에 휩싸였다.

이 대표는 22일 오후 자신의 페이스북에 "안철수, 윤석열 향해 '단일화 겁나서 도망쳤다… 尹이 포기하면 내가 정권교체'"라는 제목의 기사를 공유했다.

그는 이어 "댓글로 ㄹㅇㅋㅋ 네 글자만 치세요"라고 적었다. 'ㄹㅇㅋㅋ'는 '리얼(real)'의 초성 'ㄹㅇ'과 'ㅋㅋ'의 합성어로, 본래 공감과 동의의 뜻으로 사용됐으나 최근 인터넷 커뮤니티 등에서는 비논리적이거나 황당한 주장을 비꼬는 의미로도 쓰인다.

또 지난 20일 국민의당 유세차 사망 사고와 관련해 안 후보가 '고인의 유지를 들어 대선을 완주하겠다'고 밝힌 것을 두고 "고인이 불시에 돌아가셨는데, 고인의 유지를 어디서 확인하나"라며 "국민의당 유세차를 운전하는 사람들은 들어가기 전에 유서 써놓고 가시나"라 비꼬아 논란을 일으킨 바 있다.

이에 대해 이 대표는 전날(21일) KBS라디오 '주진우 라이브'에 출연해 "유지를 확인할 길이 없는데 어떻게 했다는 거냐 물었더니 이게 고인 모독이라고 하더라"라며 "오히려 고인의 의사를 확인하지도 않고 선거운동에 본인들이 활용하는 것이 굉장한 모독"이라고 해명했다.

아울러 '이 대표의 발언 때문에 단일화가 결렬된 것 아니냐'는 지적에는 "저는 안 후보를 조롱할 수 있다"며 "정치인들과는 상호 조롱하는데, 정치인 대 정치인으로서 무슨 말이든 할 수 있다"고 주장했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr