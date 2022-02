1200억원 챙긴 구아이링, 中서 '먹튀 논란'…"올림픽 끝나니 미국행?"

[아시아경제 나예은 기자] 2022 베이징동계올림픽 스키 프리스타일 종목에서 금메달을 차지하고 '베이징의 딸'이라 불리며 중국인들의 사랑을 한몸에 받은 구아이링(18·미국명 에일린 구)이 올림픽이 끝나자 돌연 미국행을 밝혔다.

22일 중국 인민일보는 USA투데이와 인터뷰를 인용해 "구아이링이 올림픽을 마친 뒤 미국으로 돌아가 스탠퍼드 대학교에서 학업을 이어갈 예정"이라고 전했다.

구아이링은 베이징 동계올림픽 프리스타일 스키 부문에서 금메달 2개와 은메달 1개를 획득하며 국민적 영웅으로 떠올랐다. 올림픽을 앞두고 그는 무려 25개 브랜드와 광고 계약을 맺었다. 중국 최대 이통사인 차이나모바일, 중국 4대 국유은행인 중국은행, 가전사 메이디, 중국 최대 유제품 업체 멍뉴, 루이싱커피, 중국 양대 전자상거래 업체 징둥, 운동복 업체 안타, 캐딜락, 티파니, 빅토리아 시크릿, 레드불 등으로 해외 기업도 다수 포함되어 있다.

하지만 최근 미국행을 밝히면서 앞으로 중국 스키 국가대표팀에 참여할지 여부에 대해서는 '미지수'라는 입장을 내놓은 것으로 전해졌다.

그는 미국 매체에 "여전히 스키를 좋아하는 것은 사실이지만 앞으로 경기에 출전할지는 확실하게 답변할 수 없다"면서 "현재 확실한 것은 미국으로 돌아가 스탠퍼드대학에서 공부를 하고 나에 대한 글을 써 책을 출간할 것이라는 점"이라고 밝혔다. 또 "패션 사업 경력을 이어가고 싶다"고 했다.

미국 샌프란시스코 태생인 그는 미국인 아버지와 중국인 어머니 사이에서 태어났다. 어린 시절부터 스키를 타기 시작해 미국 특급 유망주로 성장했다. 미국 대표팀에도 선발됐지만, 3년 전 중국 귀화를 선언했다. 미·중 갈등이 고조되면서 그의 국적과 중국 대표 출전 경위는 대중의 이목을 끌었다.

미국에서 살다 중국 대표로 중국에 금메달을 안겨줬기 때문에 중국의 관심은 대단했다. 중국은 그에게 '베이징의 딸'이라는 애칭을 붙이며 사랑을 보냈다.

국민적 사랑은 받은 구아이링은 올림픽 기간 중 400억원이 넘는 광고 이익을 거둔 것으로 알려졌다. 또 올림픽 2관왕으로 벌어들인 수입은 1200억원에 달하는 것으로 알려졌다.

하지만 구아이링은 다시 미국으로 돌아갈 생각이다. 그는 이미 우승 직후 가진 기자회견서 "중국에 있을 때는 중국인이고 미국에 있을 때는 미국인"이라는 대답을 내놓은 바 있다.

이 같은 소식이 전해지자 상당수 중국 누리꾼들은 분노했다. 일부 누리꾼들은 그를 두고 '먹튀녀', '미국 혼혈인 피는 못 속인다', '중국서 떼돈을 챙겨 미국으로 홀랑 떠나려고 하고 있다'는 등의 반응을 보였다.

한편 중국은 이중국적을 허용하지 않는다. 현재 구아이링은 미국 국적 포기 여부를 명확히 밝히지 않은 상태다.

