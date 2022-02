국힘 "김혜경, 자택 근처 복집에서 경기도청 법카 318만원 결제"

"경기도청서 왕복 1시간 20분"

"6개 부서 법카 품앗이 정황"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘은 이재명 더불어민주당 후보의 배우자 김혜경 씨가 자택 근처 복집에서 총 15회에 걸쳐 318만 원을 경기도 법인카드로 결제 후 업무추진비로 처리한 정황이 확인됐다고 폭로했다.

최지현 국민의힘 선대본부 수석부대변인은 16일 논평을 통해 "(김씨의 수행을 담당한 경기도청 공무원인) 배씨의 공무원 부정 채용, 법인카드 유용, 관용차 전속 배정 등 경기도 감사 대상 업무가 폭주하고 있다. 업무 폭주로 제대로 규명하지 못할 것 같아, 국민의 이름으로 감사 절차를 대신 진행해 드리고자 한다"며 이같은 의혹을 발표했다.

그는 "제보자는 이 후보의 수내동 자택과 500m 거리의 '○○복집'에서 법인카드로 12만 원을 결제하고, 음식을 자택으로 배달한 사실을 폭로했다"며 "공개된 경기도 업무추진비 현황을 분석한 결과, 2009년 10월부터 2021년 8월까지 '○○복집'에서만 15회, 318만 원을 법인카드로 결제하였다. 정상적인 업무추진비 집행이 아니고 공금 유용인 이유를 말씀드린다"고 했다.

최 수석대변인은 ▲'○○복집'이 경기도청에서 왕복 1시간 20분 거리인 점 ▲경기도청 총무과·자치행정과가 같은 날 12만 원, 11만 원을 동시 결제한 점 ▲식당의 제일 싼 메뉴가 3만 원인데 간담회 1인당 식사비가 3만 원 이하로 작성된 서류가 다수인 점 등을 근거로 들며 경기도청이 해당 복집에서 간담회를 진행했다는 기록은 허위라고 주장했다.

이어 "○○복집에서 총무과, 노동정책과 등 6개 부서의 법인카드가 결제됐다"며 "총무과만으로는 부족해서 여러 부서가 품앗이했다는 뜻이다. 법인카드를 갖다 바친 공무원들 처지가 눈물겹다"고 전했다.

그는 김씨의 공금 유용을 조사 중인 경기도 감사실을 향해 "시간 끌기 쇼하지 말고, ○○복집 318만 원부터 즉시 형사고발 하기 바란다"고 압박했다.

최 부대변인은 "한 택시기사는 98만 원을 횡령하여 해고됐다. 주차료 징수원이 195만 원 횡령으로 해고된 사례도 있다. 헌법재판소장 지명자가 업무추진비를 집 앞에서 주말, 공휴일에 사용한 의혹 등으로 낙마한 적도 있다"며 "이재명 후보는 명확히 드러난 공금 유용에 대해서 어떻게 책임을 지려고 하는가"라고 목소리를 높였다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr