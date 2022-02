김해시, 강화된 방역 대책으로 코로나19 대응한다

재택치료 집중관리군·일반관리군 모두 모니터링



민원콜센터 인력 20명 충원, 통화 대기 줄일 것

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 김해시가 코로나19로부터 시민의 생명을 지키고자 특별 방역 대책을 강화한다고 16일 밝혔다.

시는 2월 첫째 주 1182명보다 둘째 주 확진자가 2배 이상 증가하고, 3일 연속 500~700명대에 육박했다고 밝혔다.

오미크론 변이 바이러스가 급속히 퍼져 총확진자의 31%를 차지했으며, 주로 확진자의 가족을 중심으로 전파되고 친구, 지인과의 모임과 사업장 등에서 소규모 집단 감염이 일어나고 있다고 전했다.

시에 따르면 19세 이하 청소년층 감염이 27%로 가장 많고 60세 이상 확진자 비율은 소폭 증가했으나, 60세 이상만 놓고 봤을 때 전 주 대비 2배 이상 늘어나 위중증으로 발전하거나 사망자 증가로 이어질 우려가 크다고 했다.

시는 지역민의 건강을 지키고자, 고위험군 중심의 집중관리군을 재택치료 관리의료기관 5곳에서 1일 2회 관찰한다.

가정에서 스스로 관리하는 일반관리군의 대응을 위해서는 의료상담센터 1곳과 행정지원센터 1곳을 운영한다.

재택치료자의 85%에 해당하는 일반관리군은 주간에 동네 병·의원 등에서 비대면 진료를 받을 수 있으며, 의료상담센터에서 의료상담과 행정지원센터에서 행정지원을 24시간 받을 수 있다.

일반관리군 확진자의 불안을 해소하고자, 시 자체적으로 전담 인력을 배정해 자가격리 중 1~2회 모니터링을 할 예정이다.

코로나19 대응 민원콜센터의 원활한 운영을 위해 전담 인력을 20명 충원해 통화 지연 문제를 해소할 방침이다.

시는 코로나19 백신을 맞지 않은 18세 이상 성인과 중증·사망 위험이 큰 입원 환자, 병환 등으로 집에 머무는 재가노인·중증장애인 등을 대상으로 지난 14일부터 관내 10개 의료기관에서 노바백스 백신 접종을 시작했다.

3차 접종을 완료한 사람 중 면역저하자와 요양병원·시설 입원·입소자, 종사자를 대상으로 4차 접종도 하고 있다.

지난 3일부터 바뀐 검사체계에 따라 유전자증폭 검사(PCR) 우선 대상에 해당하지 않는 일반 시민은 보건소와 호흡기 클리닉, 호흡기 진료 지정 의료기관인 동네 병·의원에서 신속 항원 검사를 받게 했다.

호흡기 전담 클리닉과 진료 지정 의료기관은 건강보험심사평가원과 김해시 누리집(홈페이지)에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 “신속 항원 검사가 가능한 가까운 병·의원을 이용하여 주시기 바라며 모든 행정력을 동원해 코로나19로부터 지역민을 지켜내겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr