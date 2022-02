[아시아경제 이민지 기자] 큐라클 큐라클 365270 | 코스닥 증권정보 현재가 15,100 전일대비 400 등락률 -2.58% 거래량 58,144 전일가 15,500 2022.02.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-1일큐라클, 165억 규모 서울시 서초구 토지·건물 양수 결정큐라클, 당뇨병성 신증 치료제 임상 신청 close 은 지난해 영업손실 66억286만원을 기록해 적자가 지속됐다고 15일 공시했다. 매출액은 63억원을 기록했다. 회사 측은 “기술이전에 따라 매출액이 처음으로 인식됐다”며 “경상연구개발비와 직원 증가로 인해 판관비가 늘었다”고 말했다.

