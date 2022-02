서울시, '50+세대' 사회공헌 '보람일자리' 제공…3952명 모집

만 50~67세 서울시 장년층 대상… 차상위계층 400여명 우선 선발 도입

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 50플러스 세대의 경험과 지혜를 활용해 지역사회에 공헌하는 보람일자리 3952개를 제공한다고 15일 밝혔다.

올해는 차상위계층 은퇴자 400여 명을 우선 선발한다. 서울시에 거주하는 차상위계층 시민은 만40세~67세까지 보람일자리에 지원 가능하며, 각 사업별 정원의 10%인 약 400여명을 우선 선발하게 된다.

보람일자리 참여자는 사업별로 다양한 활동처에서 활동한다. 장애인·노인·청소년 복지시설을 비롯해 동주민센터를 거점으로 지역내 돌봄이 필요한 이웃들을 찾아 나서고 지역아동센터, 어린이집 등 다양한 공간에서 활동한다. 올해는 새롭게 소상공인 지원, 1인가구 지원 등 활동도 시작한다.

2월부터 3월까지 사업별로 차례대로 참여자를 모집한다. 각 사업별 모집정보와 참여신청은 50플러스포털에서 가능하다. 구종원 서울시 복지기획관은 “보람일자리는 50플러스세대에게 사회공헌과 진로탐색의 기회를 제공하고, 적극적인 사회참여를 통해 삶의 질 향상을 도모하는 사업”이라며 “앞으로도 더 많은 장년층 시민들이 우리 사회 곳곳에서 꼭 필요한 역할을 하면서 자신의 경험과 역량을 의미 있게 발휘하는 인생 후반기를 만들어 갔으면 한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr