TIPA, 소상공인 디지털 전환 돕는 혁신제품 판로 지원

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 지난 25일 '우수연구개발 혁신제품' 지정기업을 방문, 현장을 둘러보고 기업과 소통하는 자리를 가졌다고 28일 밝혔다.

이번 현장방문은 중소기업 연구·기술개발(R&D)을 통한 우수연구개발 혁신제품 지정기업의 애로사항을 청취하고 노고를 격려하고자 마련됐다.

대구광역시에 위치한 혁신제품 지정기업인 ㈜네트워크코리아는 중소기업 R&D지원사업(산학연R&D)을 통해 전통시장 사업장 등 소상공인의 전기안전 사각지대 해소가 가능한 전력수집 장치 및 솔루션을 개발했다.

화재에 취약한 전통시장, 소상공인 상점가는 안전한 시장환경 조성을 위해 노력하고 있으나 노후 설비, 전문가의 상시방문 및 측정 등의 한계로 전기안전의 사각지대에 놓여 있다. 특히 복잡한 구조와 좁은 통로 등으로 화재 발생 때 신속한 진압이 어려운 만큼 사전에 다양한 전기안전 문제를 진단하고 화재를 예방할 수 있는 솔루션이 필요하다.

이에 ㈜네트워크코리아에서 개발한 혁신제품은 전문가 없이도 과부하, 누전 등 이상전력을 분석·탐지해 알리고 부하조절, 전력통제 등을 통해 돌발 상황을 예방하는 기능을 갖췄다. 또 설비별 에너지 효율, 낭비전력, 사용전력 분석을 통해 적정한 계약 전력을 추천, 사용자 측면에서는 전기요금 절약, 환경 측면에서는 에너지 절약을 통한 탄소중립 실천이 가능한 셈이다.

그러나 ㈜네트워크코리아는 전기안전, 에너지 효율 개선을 위한 우수연구개발 혁신제품의 관심 부족 등으로 판로 개척이 잘 되지 않는다고 현장의 어려움을 호소했다.

이재홍 TIPA 원장은 "중소기업 R&D를 통한 혁신제품이 전통시장뿐만 아니라 다양한 공공부문에 널리 적용돼 소상공인 디지털 전환의 디딤돌이 될 것으로 기대한다"면서 "전통시장 등 실사용자의 인식변화를 통해 혁신제품의 필요성을 인지하고 적극적으로 적용할 수 있도록 혁신제품 지정제도와 제품을 지속적으로 홍보할 것"이라고 말했다.

