삼양식품, 밀양공장 '건물 일체형 태양광 시스템' 구축

[아시아경제 구은모 기자] 삼양식품 삼양식품 003230 | 코스피 증권정보 현재가 84,600 전일대비 2,900 등락률 +3.55% 거래량 33,062 전일가 81,700 2022.01.28 11:49 장중(20분지연) 관련기사 K라면, 국내선 문제없는데… 까다로운 EU기준 ‘유해물질’ [위기의 K-라면]내년은 라면업체 실적 반전의 해…농심·삼양식품 등 주목'창립 60주년' 김정수 삼양식품 사장 "세계적인 식품기업으로 도약" close 이 상반기 완공 예정인 밀양공장에 ‘건물 일체형 태양광(BIPV) 시스템’을 설치했다고 28일 밝혔다.

삼양식품이 설치한 건물 일체형 태양광 시스템은 태양전지를 건물 외장재로 사용하는 최신 설비다. 태양광 설비와 벽체를 일체화 시켜 건축 공기를 단축하고 공사비 절감에 효과적이다. 또 태양광 설치에 따른 건물의 내하중 성능을 비롯해 단열 혹은 누수 방지 등에 영향 없이 건축이 가능하다. 특히 유려한 외관을 보여 친환경 에너지 보급을 용이하게 하는 이점도 있다.

밀양공장의 건물 일체형 태양광은 2140㎡ 규모로 외벽 두 개 면에 총 924개 패널을 설치했다. 연간 발전량은 436MWh로 약 760가구가 1년간 사용하는 전기량이다. 이는 매년 나무 896그루를 심고 이산화탄소 배출량 194톤을 감소시키는 효과를 낸다는 설명이다.

앞서 삼양식품은 지난해 한국에너지공단과 ‘신재생에너지 보급 활성화 상호 협력을 위한 업무협약’을 체결한 바 있다. 이를 통해 신재생에너지 보급 활성화 및 한국형 ‘RE100’(재생에너지 100% 달성) 캠페인 참여에 대한 상호 협력으로 정부의 그린 뉴딜 정책에 적극 동참하기로 했다.

삼양식품 관계자는 “밀양공장에 설치한 태양광 발전을 기존 공장에도 적용하는 방안을 검토하고 있다”며 “태양광 등 신재생 에너지를 점진적으로 도입해 친환경 사업장을 조성해 갈 것”이라고 말했다.

