KT는 안전보건 업무를 총괄하는 대표이사(CSO)에 박종욱 경영기획부문장을 선임했다고 27일 공시했다. 임기는 이날부터 올해 정기주주총회일까지다.

박종욱 사장은 1962년생으로 전남대 졸업 후 KT IT부문 IT전략본부장, 경영기획부문 전략기획실장, 경영기획부문장 등을 역임했다.

KT는 “안전보건 분야의 독립적이고 전문화된 경영체계를 마련하기 위해 이처럼 박 신임 대표이사를 선임했다”고 설명했다.

