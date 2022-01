[아시아경제 지연진 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 176,000 전일대비 1,500 등락률 -0.85% 거래량 401,745 전일가 177,500 2022.01.26 15:02 장중(20분지연) 관련기사 삼성전기, 작년 영업익 62% 급증…주당 2100원 현금배당 삼성, 설 연휴 앞두고 협력사에 대금 1조1000억원 선지급외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아 close 는 보통주 1주당 2100원을 현금배당하기로 결정했다고 26일 공시했다. 배당금 총액은 1587억원으로, 배당기준일은 12월31일이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr