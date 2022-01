중기중앙회, 노란우산 재적가입 150만 달성…우수 가입채널 시상식

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 26일 서울 여의도 중기중앙회에서 노란우산 재적가입 150만 기념 우수 가입채널에 대한 시상식을 열었다.

시상식에는 노란우산 재적가입 150만 달성에 공헌한 회원조합 이사장과 온라인, 유통기업 임원이 참석한 이날 행사는 공로패 수여와 인사말씀, 간담회 순으로 진행됐다.

김기문 중기중앙회장은 "짧은 기간에 소상공인의 대표적인 사회안전망으로 정착하기까지 기여한 회원조합과 관계기업의 노고에 감사한다"며 "앞으로 노란우산 2030 비전인 재적가입 300만, 부금 40조원 달성을 위해 지속적으로 노력해 주시기를 바란다"고 전했다.

중기중앙회는 150만 고객의 복지 수요에 맞춰 현재 휴양시설(콘도), 영화관람, 가족사진 지원, 건강검진 할인, 경영·세무 상담, 법률자문 서비스 등을 전문업체와 제휴해 제공하고 있다.

앞으로도 지속가능한 수익형 복지사업 추진을 위한 법적 근거를 마련해 고객의 수요에 맞춘 다양한 복지사업을 적극 시행할 계획이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr