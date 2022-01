'갤럭시 언팩' 초대장 보낸 삼성…다음달 9일 S22 공개

갤럭시 S22 시리즈 공개

"기존 규칙 깨고

차세대 모바일 경험 표준 제시"

[아시아경제 차민영 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 75,100 2022.01.26 08:36 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자 임금협상 최종안 부결…노조 "더 큰 투쟁 조직"내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 오토앤" 입수삼성, 설 연휴 앞두고 협력사에 대금 1조1000억원 선지급 close 의 플래그십 스마트폰 갤럭시 S22 시리즈가 다음 달 9일 '갤럭시 언팩 2022'에서 베일을 벗는다.

삼성전자는 26일 동영상 초대장을 통해 "2월 9일 한국시간 밤 12시(미국 동부시간 2월 9일 오전 10시)에 언팩 행사를 온라인으로 개최한다"고 밝혔다. 이번 초대장은 글로벌 미디어와 파트너들에게 발송됐다.

그러면서 "기존의 규칙을 깨고 차세대 모바일 경험의 표준을 제시할 갤럭시 S 시리즈를 공개한다"고 덧붙였다.

앞서 노태문 삼성전자 MX사업부장(사장)은 지난 21일 "갤럭시의 새 역사를 쓰겠다"며 언팩(신제품 공개) 행사에 대한 기대감을 높였다. 같은 날 15초 분량의 '삼성 갤럭시 신제품 공개(Samsung Galaxy Unpacked)'라는 제목으로 티저 영상도 삼성전자의 공식 유튜브 계정에 게재됐다.

S22 시리즈에는 5000만화소 메인, 1200만화소 초광각, 3배 줌이 가능한 1000만화소 망원 등 트리플 카메라가 탑재될 전망이다. 이미지 센서는 삼성 ‘아이소셀 GN5’이다. 과거 갤럭시 노트 시리즈를 대체할 것으로 관측되는 최고 사양 모델인 ‘울트라’ 역시 관심을 모으고 있다. 노태문 사장 역시 "사용자들은 야간에도 밝고 선명한 사진과 영상을 자신 있게 촬영할 수 있으며 강력한 배터리와 실행 속도, 유용한 기능들을 마음껏 즐길 수 있게 될 것"이라고 전했다. 삼성의 ‘지구를 위한 갤럭시’ 비전에 따라 S22 역시 친환경적 제품이 될 전망이다.

이번 언팩 행사는 삼성전자 뉴스룸과 삼성전자 홈페이지에서 확인할 수 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr