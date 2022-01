NI스틸, 작년 영업익 319억...전년比 71.4%↑

[아시아경제 박지환 기자] NI스틸 NI스틸 008260 | 코스피 증권정보 현재가 3,945 전일대비 425 등락률 +12.07% 거래량 6,167,028 전일가 3,520 2022.01.25 12:42 장중(20분지연) 관련기사 NI스틸, 3분기 영업익 71억...전년比 72.8%↑NI스틸, 2Q 영업익 73억…전년比 33%↑[클릭 e종목]NI스틸, 건설용 강재 공급 부족…적정주가 9900원 close 은 지난해 개별기준 영업이익이 319억원으로 전년 대비 71.38% 증가했다고 25일 공시했다.

매출액은 전년 1926억원 보다 29.18% 증가한 2488억원으로 집계됐다. 당기순이익 역시 121억원에서 225억원으로 85.57% 증가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr