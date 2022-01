키움증권, 마이데이터 서비스 MY자산 가입자 30만명 돌파

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 올해 1월부터 정식 서비스를 시작한 마이데이터 서비스 MY자산 가입자가 30만명을 넘어섰다고 25일 밝혔다. 서비스 오픈 후 채 1개월도 되지 않은 기간에 30만 가입자를 확보하며 서비스 경쟁력을 입증했다는 평가다.

MY자산의 목표는 키움증권의 경험과 노하우를 접목한 전문적인 투자자산 분석 기반으로 초개인화된 서비스를 제공해 고객 자산 증대에 기여하는 것이다. 현재 제공하고 있는 서비스는 △고객의 투자성향과 동일한 유형에 속한 투자고수 수익률을 비교·분석하는 투자자산분석 △고객이 가입한 펀드의 투자지역, 투자유형, 변동성, 투자스타일을 분석한 펀드투자패턴분석 △펀드의 주요 성과 지표를 기반으로 스코어링하는 펀드투자진단 등이다.

키움증권은 마이데이터 서비스 안정화를 최우선 목표로 베타테스트(CBT) 때부터 다양한 정보제공자들과 데이터 연동 및 검증으로 시스템 안정화에 힘써 왔다. 현재 업권 최다 200여 정보제공기관을 확보했다. 각 기관 연결을 빠르고 정확하게 제공해 고객이 더욱 쉽고 편리하게 자산을 조회할 수 있도록 했다.

전승용 키움증권 마이데이터팀 팀장은 "키움증권 마이데이터는 기존의 금융회사가 제공하던 일반적인 서비스와 달리 대출 금리비교를 통한 이자 줄이기, 금리인하진단, 실손보험금 빠른 청구 등 금융비용을 낮추는 서비스를 함께 제공하고 있다"며 "고객 자산 증대를 목표로 업권을 넘어 전방위적으로 투자자산 최대화, 비용손실 최소화 방안을 제시할 예정"이라고 말했다.

