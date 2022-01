추미애 "김건희, 무속 그 자체…부부 만남도 무속 인연서 시작돼"

"공과 사 구분 없이 주요 결정 내리는 주체가 김씨" 주장

[아시아경제 임주형 기자] 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자인 김건희씨를 향해 "무속 그 자체"라고 질타했다.

추 전 장관은 24일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "그의 정체성은 무속 그 자체다. 부부의 만남이 사랑과 인격적 존경심이 바탕이 된 게 아니라 시작부터 무속 인연에서 시작했다"라며 이같이 지적했다.

그는 추가로 공개된 김씨의 녹취록에서 '무정스님이 너는 석열이하고 맞는다고 했다', '우리 남편도 영적 기가 있어 연결됐다', '김건희가 완전 남자고 석열이는 여자' 등 발언 내용을 근거로 인용했다.

또 "부부의 성적 정체성도 무속적 사고방식으로 남녀가 뒤바뀌어 있다. 이는 남자가 집안에서 가사 분담을 한다는 그런 정도가 아니다"라며 "집 밖의 일에도 남자를 지배하고 공과 사의 구분 없이 주요 결정을 내리는 주체가 김씨 자신이라는 것"이라고 주장하기도 했다.

추 전 장관은 "그렇게 하는 게 무속적으로 당연하다는 것을 의미한다"며 "자신의 영향력 행사가 무속적 수준이 남자보다 위에 있고 더 세기 때문이고, 그래서 정당성을 갖는다고 생각하는 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 "'내가 정권을 잡는다', '내가 후보다'라는 말도 그 같은 맥락에서 나온 말로 보인다"라며 "청와대 들어가면 무속적 근거로 영빈관을 옮길 거라는 말도 한다. 자신의 권력 의지를 드러내면서 그것도 과학적, 합리적이지 않고 무속적이라는 것"이라고 강조했다.

앞서 유튜브 채널 '열린공감TV', '서울의소리' 등은 김씨의 이른바 '7시간 녹취록' 내용을 추가로 공개했다. 앞서 법원은 사생활 관련 발언, 타인 간의 비공개 대화 등 2가지를 제외한 나머지 내용을 방영 허용한 바 있다.

이 녹취록에서 김씨는 "우리 남편(윤 후보)도 약간 그런 영적인 끼가 있다. 그게 저와 연결이 된 거야"라고 주장했다.

또 기자가 '내가 아는 도사 중 윤 후보가 대통령이 된다고 하는 사람이 있는데, 청와대 들어가자마자 영빈관을 옮겨야 한다더라'라고 묻자 김씨는 "응. 옮길 거야"라고 답하기도 했다. "옮길 거냐"는 기자의 추가 질문에 재차 "응"이라고 말했다.

또 인터뷰 요청에 대해 "나는 인터뷰하면 안 된다. 지금 어쨌든 나는 '후보'고, (인터뷰) 하면 안 되고 차라리 우리 오빠를 만나서 한번 물어봐라"라고 말하기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr