24일 서울 영등포구 여의도 콘래드호텔에서 열린 캐리어에어컨 2022년 신제품 설명회에서 모델들이 2022년형 뉴 에어로 18단 에어컨 제품을 소개하고 있다. ‘에어로 18단 에어컨’은 냉난방은 물론 코로나 시대에 꼭 필요한 공기 청정과 가습 등 헬스케어 기능을 구현했다. 사계절 사용 가능한 에어컨으로 공기청정 3단계, 바이러스 케어 3단계, 실내 환경 관리 3단계로 이뤄진 ‘트리플(3·3·3) 에어케어 시스템’이 적용 됐다./캐리어에어컨 제공

