홍준표, '尹 지지 안 하기로 했다'는 누리꾼에…"국민의힘 많이 변했다"

김건희 "홍준표, 굿 했다"에…洪 "거짓말, 참 무섭다"

[아시아경제 허미담 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 23일 윤석열 국민의힘 대선 후보를 지지하지 않겠다고 말한 한 누리꾼을 향해 "당이 많이 변했다"고 털어놨다.

홍 의원은 이날 자신이 운영하는 온라인 정치 플랫폼 '청년의꿈'의 '청문홍답'(청년의 고민에 홍준표가 답하다) 코너에서 한 누리꾼이 "이재명은 어차피 찍을 생각 없었고 윤석열에게 표를 주려고 했지만, 이번에 윤 후보와 (홍 의원) 회담 후 국민의힘이 홍 의원에게 하는 행동을 보고 더이상 윤석열 지지하지 않기로 결정했다. 오히려 홍 의원 말대로 국민의힘이 출당시켜서 안철수와 손잡고 정권교체에 힘쓰시는 게 어떨까 싶다"고 제안하자 이같이 답했다.

앞서 홍 의원은 이날 '청문홍답'에서 "어처구니없는 경선 결과와 지금의 비리 대선 상황에 한숨밖에 나질 않는다"는 내용의 게시글에 "권영세 말대로 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)들이 준동해 차라리 출당이나 시켜주면 맘이 더 편할 건데. 내 발로는 못 나가겠고"라며 답답함을 토로한 바 있다.

그런가 하면 홍 의원은 윤 후보의 부인 김건희 씨의 추가 육성 보도 내용에 분노를 표하기도 했다. 또 다른 누리꾼이 전날 MBC를 통해 추가로 공개된 김 씨 녹취록을 두고 "'홍준표와 유승민도 굿했냐'고 물어보니, '그렇다'라고 김건희가 답하는 내용이 있다. 홍 의원이 굿을 한 적이 없다면 이 내용은 명백히 허위사실 유포에 해당하지 않나"라고 물었고, 홍 의원은 "거짓말"이라며 일축했다.

그는 "내 평생 굿 한 적 없고 나는 무속을 믿지 않는다"면서 "거짓말도 저렇게 자연스럽게 하면 나중에 어떻게 될지 참 무섭다"고 김 씨를 향해 비난의 목소리를 냈다.

한편 MBC 뉴스데스크는 최근 '너는 검사 팔자다'…고비마다 점술가 조언?'이라는 제목으로 김 씨의 통화 녹취 일부를 보도했다.

이에 따르면 김 씨는 서울의소리 소속 이명수 기자에게 "이 바닥에선 누구 굿하고(하는지) 나한테 다 보고 들어와. 누가 점 보러 가고 이런 거. 나한테(나는) 점집을 간 적이 없거든. 나는 다 설(說)이지. 증거 가져오라고 해. 난 없어, 실제로"라고 말했다.

김 씨는 이어 이 기자가 "홍준표도 굿했어요? 그러면?"이라고 묻자 "그럼"이라고 답했다. 이 기자가 추가로 "유승민도?"라고 묻자 "그럼"이라고 말했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr