이구영 한화큐셀 대표이사, 제14대 한국신재생에너지협회장 취임

[아시아경제 황윤주 기자] 이구영 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 550 등락률 -1.83% 거래량 144,266 전일가 30,000 2022.01.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달] '2조 투입 서울역 MICE' 한화그룹, 2400억 브릿지론작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속한화, ‘100억대 기술유용 손배소’서 일부 패소…中企가 이겼다 close 솔루션 큐셀 부문( 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 550 등락률 -1.83% 거래량 144,266 전일가 30,000 2022.01.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달] '2조 투입 서울역 MICE' 한화그룹, 2400억 브릿지론작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속한화, ‘100억대 기술유용 손배소’서 일부 패소…中企가 이겼다 close 큐셀) 대표이사가 한국신재생에너지협회를 이끈다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 550 등락률 -1.83% 거래량 144,266 전일가 30,000 2022.01.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달] '2조 투입 서울역 MICE' 한화그룹, 2400억 브릿지론작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속한화, ‘100억대 기술유용 손배소’서 일부 패소…中企가 이겼다 close 큐셀은 한국신재생에너지협회 제 59차 이사회 및 2022년 정기총회에서 제14대 한국신재생에너지협회장으로 이구영 대표가 취임했다고 24일 밝혔다. 이 신임 협회장은 향후 3년 간 신재생에너지 산업의 지속적인 발전을 위해 각종 대외 역할을 수행할 예정이다.

한국신재생에너지협회는 신재생에너지 산업의 발전과 업계의 공동 이익 보호를 목적으로 2001년에 설립됐다. 2022년 현재 420개의 회원사가 가입해 있다. 협회는 신재생에너지 관련 법제도 개선과 기술 혁신, 전문 인력양성, 국제교류 및 해외진출 지원 등을 추진해왔다.

이 신임 협회장은 1990년 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 550 등락률 -1.83% 거래량 144,266 전일가 30,000 2022.01.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달] '2조 투입 서울역 MICE' 한화그룹, 2400억 브릿지론작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속한화, ‘100억대 기술유용 손배소’서 일부 패소…中企가 이겼다 close 그룹에 입사해 2011년부터는 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 550 등락률 -1.83% 거래량 144,266 전일가 30,000 2022.01.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달] '2조 투입 서울역 MICE' 한화그룹, 2400억 브릿지론작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속한화, ‘100억대 기술유용 손배소’서 일부 패소…中企가 이겼다 close 그룹 태양광 계열사인 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 550 등락률 -1.83% 거래량 144,266 전일가 30,000 2022.01.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달] '2조 투입 서울역 MICE' 한화그룹, 2400억 브릿지론작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속한화, ‘100억대 기술유용 손배소’서 일부 패소…中企가 이겼다 close 솔라원과 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 550 등락률 -1.83% 거래량 144,266 전일가 30,000 2022.01.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달] '2조 투입 서울역 MICE' 한화그룹, 2400억 브릿지론작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속한화, ‘100억대 기술유용 손배소’서 일부 패소…中企가 이겼다 close 큐셀에 몸담았다. 2019년 10월부터 약 2년 동안은 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 550 등락률 -1.83% 거래량 144,266 전일가 30,000 2022.01.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달] '2조 투입 서울역 MICE' 한화그룹, 2400억 브릿지론작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속한화, ‘100억대 기술유용 손배소’서 일부 패소…中企가 이겼다 close 솔루션 케미칼 부문 대표이사를 역임한 바 있으며 작년 9월엔 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 29,450 전일대비 550 등락률 -1.83% 거래량 144,266 전일가 30,000 2022.01.24 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달] '2조 투입 서울역 MICE' 한화그룹, 2400억 브릿지론작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속한화, ‘100억대 기술유용 손배소’서 일부 패소…中企가 이겼다 close 솔루션 큐셀 부문 대표이사로 취임했다.

이 신임 협회장은 "기후위기 대응과 탄소 중립이 국제사회의 주요 화두가 된 때에 국내 신재생에너지 업계가 제 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "협회 회원사와의 단합으로 공동 성장을 촉진하고, 정부와 긴밀한 협조 체제를 유지하며 신재생에너지산업이 미래 유망산업으로 발전해 나가도록 노력할 것이다"라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr