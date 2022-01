홈플러스, ‘컬래버레이션 설 선물세트’ 출시…명절 상품 차별화

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 보다 새로운 선물을 통해 감사 인사를 전하려는 소비자들을 겨냥해 여러 상품을 혼합한 ‘컬래버레이션 선물세트’를 출시했다고 23일 밝혔다.

스테이크 선물세트는 미국산 프라임 등급 살치살과 부채살로 구성된 상품에 타이틀리스트 골프공을 결합해 선보인다. 미국산 꽃갈비살과 립아이로 구성된 상품에 바겐슈타이거 스텐 가위형 집게를 얹은 블랙라벨 프라임 냉장세트도 판매한다.

제주흑돼지 BBQ 냉장 선물세트를 통해 부드럽고 쫀득한 식감과 풍부한 맛을 느낄 수 있는 제주흑돼지 삼겹살·목살·돈마호크 등 부위를 선보이며, 구매 고객에게는 나무도마를 증정한다. 홍삼정과 품은 견과혼합세트는 호두·아몬드·캐슈넛 등 고급 수입 견과류와 국산 홍삼정과로 구성됐다.

홈플러스 관계자는 “이번 명절 역시 비대면으로 좋은 선물로 마음을 전하려는 고객이 늘고 있다”며 “올 설은 특히 새로운 증정품을 결합한 차별화 상품을 통해 더 특별한 선물을 하시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr