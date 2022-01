미·일, 경제판 2+2회의 신설…경제안보로 동맹 폭 확대

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 외교·경제 장관 2+2회의를 신설하기로 합의했다고 복수의 일본 정부 소식통을 인용해 요미우리신문이 21일 보도했다.

양국은 이날 밤 예정된 화상 정상회담에서 이같이 합의하는 방향으로 논의 중이다. 현재 미국과 일본은 외교·국방 담당 장관이 참여하는 2+2회의만 운용하고 있다.

신설될 2+2회의에 미국 측은 국무장관과 상무장관이, 일본 측은 외무상과 경제산업상이 각각 참여하게 될 전망이다. 이를 통해 기존 외교 영역 외에 경제 안보로도 동맹의 폭을 넓힐 것으로 보인다.

양측은 준비가 완료되는 대로 연내에 첫 회의를 개최할 예정이다. 외교·경제 장관 2+2회의는 미·중 간의 패권경쟁이 격화되는 가운데 제3국에 대한 투자와 글로벌 공급망 강화 등에 관해 협의할 것으로 보인다.

미국과 일본은 특히 중국의 거대 경제권 구상인 '일대일로'에 대항하기 위해 인도·태평양 지역의 인프라 투자를 추진하려고 한다고 신문은 덧붙였다.

첨단기술 수출 규제 등 최근 대두하는 경제 안보도 새로운 2+2회의의 논의 대상이 될 가능성이 있다. 이는 미국이나 일본의 기술이 중국의 무기 개발에 이용되는 것을 차단하겠다는 구상이다.

한편, 기시다 총리가 이번 회담에서 바이든 미 대통령에 환태평양경제동반자협정(TPP)에 미국이 복귀할 것을 촉구할 것이라는 보도도 나왔다.

