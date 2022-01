대전시, ‘대전역~삽교역’ 복선전철 건설 추진

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 ‘대전역~삽교역(충남도청)’ 구간 복선전철 건설을 추진한다.

21일 시에 따르면 충청권 4개 시·도는 이 같은 내용의 ‘충청내륙철도 건설사업’을 대선공약으로 건의했다.

충청내륙철도는 대전역과 삽교역을 연결하는 74㎞ 복선전철 건설사업이다. 시는 이 사업에 필요한 예산을 3조7000억원으로 추정, 보상 및 건설 등에 10년 안팎의 기간이 소요될 것으로 예상한다.

충청권 4개 시·도는 지난해 정부가 수립한 ‘제4차 국가철도망 구축계획'에 반영돼 추진 또는 추진이 예정된 5개 철도망 사업 추진도 대선공약 건의사항에 포함했다.

계획에 반영된 사업 중 ‘호남선 고속화 사업’은 현재 기본계획용역비 5억원이 확보됐으며 예비타당성조사 결과가 2월~3월 사이에 발표될 것으로 시는 내다본다.

또 ‘대전~옥천 광역철도 건설사업’은 올해 상반기 기본 및 실시설계에 착수, 2026년 개통을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

‘대전~세종~충북 광역철도 건설사업’은 지난해 구축계획에 신규 반영(반석~세종청사~조치원 구간 신설, 조치원~청주공항 구간 기존 충북선 활용)돼 현재 사전 타당성조사가 진행되는 중으로 오는 10월 완료될 예정이다.

이외에도 올해는 ▲대전차량정비단 인입철로 이설공사 본격 착공(2월) ▲충청권 광역철도 1단계 건설사업 공사 발주(상반기) ▲충청권 광역철도 2단계 건설사업 사전타당성조사 착수(하반기) ▲도시철도 1호선 구암역 환승주차장주차(210면) 및 경부(회덕~조차장) 장등천교 개량사업 준공(하반기) 등이 예정된 상황이다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr