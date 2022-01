[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 선미가 섹시한 매력을 발산했다.

최근 선미는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 선미는 비즈장식이 돋보이는 흰색 의상을 입고 있다. 실버 목걸이와 귀걸이로 포인트를 줬다. 시크한 표정과 레드립, 치명적인 눈빛이 섹시함을 자아낸다.

한편 선미는 JTBC 예능프로그램 '싱어게인2'에 출연 중이다.

