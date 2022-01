안철수 "李·尹 양자토론, 혐오감 1,2위 토론하니 이것은 혐오 토론"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의힘 대선후보는 19일 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보 두 사람만 참여하는 양자 TV토론에 대해 "혐오감 1위 후보와 혐오감 2위 후보가 토론을 한다니까 이거는 혐오 토론"이라고 비판했다.

안 후보는 이날 국민의당 대전시당에서 기자간담회를 통해 설 전에 두 후보만 참여하는 TV토론이 추진되는 것에 대해 "불공정 토론"이라고 비판했다.

그는 "사실 옳지 않은 것이 국민들이 판단을 할 수 있도록 기회를 줘야 되는 것 아니겠냐"며 "그 기회를 박탈한 것"이라고 말했다. 안 후보는 "독과점 기업들이 가격을 올려서 피해를 보게 하는 것처럼, 독과점 정당 둘이서만 이렇게 하는 것은 결국 국민이 피해자가 되는 것"이라며 "독과점 토론"이라고 했다.

안 후보는 "한다면 오히려 정확하게 선관위 기준에 따라야 한다"며 "그냥 덩치로 두 사람만 밀어붙여서 마치 지금 대선을 양자 구도, 두 사람 중 한 사람을 선택해야 하는 것처럼 몰고 가려는 것은 국민을 기만하는 행위"라고 지적했다.

안 후보는 윤석열 국민의힘 후보 단일화와 관련해서는 "사람들이 안일화(안철수로 단일화)를 이야기하는 거 같은데 좌고우면하지 않고 뚜벅뚜벅 제 길을 가겠다"고 했다.

다만 그는 "이 후보와 윤 후보 간 1대1 대결에서는 지거나 거의 박빙인 경우가 굉장히 많다"면서 "문제는 지금 정부가 쓸 수 있는 수단이 굉장히 많다. 지금 박빙이라면 선거에서는 사실 질 확률이 훨씬 더 높은 셈"이라고 했다. 안 후보는 "ARS 말고 면접원 여론조사를 보시면 저와 이재명 지사 1대 1로 대결을 할 경우 제가 오차범위 밖으로 이기고, 이재명 지사를 지지했던 민주당 지지자분들까지도 저를 지지한다"며 1대 1 대결 구도에서 윤 후보 보다 경쟁력 있는 후보란 점을 강조했다.

