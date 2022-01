"개 사체 뜯어먹더라"…'아비규환'된 청도군 유기견 보호소

경북 청도군 직영 동물보호소서 열악한 환경에 방치된 유기견 발견

동물보호단체 "입소한 유기견 70%, 안락사·자연사 폐사…동물학대"

청도군 "관리 책임을 강화할 것" 사과

[아시아경제 윤슬기 기자] 경북 청도군이 직접 운영하는 동물보호소에서 유기견들이 불타 죽거나 사체를 뜯어먹는 등 열악한 환경 속에서 동물학대를 당하고 있다는 주장이 제기됐다. 논란이 일자 청도군은 사과와 함께 관리책임을 강화하겠다고 밝혔다.

동물보호단체 비글구조네트워크는 17일 페이스북에 '불타 죽고, 사체 뜯어먹는 청도 보호소 유기견들'이라는 제목의 글을 올려 청도군 직영 동물보호소의 실태를 폭로했다.

비글구조네트워크는 지난해 11월 청도의 한 직영 동물보호소를 방문했다. 이 보호소는 청도군 직영으로 운영하고 있음에도 세 개의 컨테이너만이 전부일 정도로 열악한 상황이었다. 단체는 "심지어 방문 3일 전 컨테이너 관리 소홀로 화재가 발생했다"며 "(화재가 났던 컨테이너에서) 보호 중이던 유기견 16마리가 모두 고통스럽게 불에 타 죽기까지 했다"고 말했다.

단체 측은 청도군에 민원을 제기했다. 청도군 측은 인원 보강, 환경 개선, 시설 확충 등의 노력을 하겠다고 약속한 것으로 전해졌다.

하지만 단체는 두달이 지난 이후에도 청도군이 약속을 지켜지지 않았다고 주장했다. 단체는 지난 13일 이 보호소를 재방문한 후 "컨테이너 문을 여는 순간 그 안은 지옥 그 자체, 아비규환이었다"고 설명했다.

단체는 "오물 범벅이 된 채 밥그릇은 모두 비어 있었고 앞다리가 덜렁거릴 정도로 부상이 심한 개체는 아무 조치 없이 방치돼 있었다. 또 다른 개체는 더러운 오물 위에서 숨이 멎어가고 있었다"며 "컨테이너 구석 한쪽에서는 다른 개의 사체를 뜯어먹는 아이까지 있었다"고 밝혔다. 또 "(이 보호소에) 지난해 입소된 유기견들의 70%가 안락사나 자연사로 폐사됐다"고 말했다.

단체는 "동물보호의 법적 의무를 지고 있는 청도군이 제대로 된 동물보호소 시설도 없이 무관심하게 동물들을 방치해 동물학대를 자행하고 있다"며 "개선의 의지가 전혀 보이지 않는 청도군의 무관심 때문에 아무 죄 없는 유기견들이 지옥에서 고통받을 이유가 없다"고 호소했다.

이 보호소에 있던 유기견들은 동물보호단체 '유기동물의엄마아빠'에 의해 모두 구조됐다. 하지만 구조된 강아들의 건강 상태가 대부분 좋지 않은 것으로 알려졌다. 구조 하루 만에 유기견 18마리 가운데 2마리가 죽었고 7마리가 파보바이러스에 감염된 상태다. 파보바이러스는 소화기 질환 등 여러 합병증으로 사망에 이르게 하는 치사율이 높은 전염병이다. 또 4마리에게서는 코로나 장염 양성 반응이 보였으며 영양상태 또한 좋지 않았다.

청도군은 입장문을 통해 "미숙한 운영으로 동물을 사랑하는 분들의 마음에 상처를 드리게 된 점 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 "유기견 보호센터를 신축하고, 관리 책임을 강화하겠다"고 밝혔다.

단체는 "청도군의 약속이 현재 상황을 모면하기 위한 임시방편이 되지 않도록 (이 보호소에) 다시 방문하여 구체적인 동물보호센터 신축 실행계획과 운영계획을 확인하겠다"고 했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr