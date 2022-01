대한항공, 관광 활성화 기여…'서울시 민관협력 표창' 수상

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,150 전일대비 100 등락률 -0.35% 거래량 298,969 전일가 28,250 2022.01.18 10:18 장중(20분지연) 관련기사 대한항공 코로나 뚫고 날았다작년 딸기·포도 역대 최대 수출…도합 1억弗 돌파"대한항공, 이마트서 항공 마일리지로 장 보세요" close 은 ‘2021년 서울시 민관협력 우수기관 표창’을 수상했다고 18일 밝혔다.

대한항공은 코로나19 이후 국내 관광 시장 회복 및 활성화를 위한 기내 주문형오디오비디오(AVOD)를 통해 외국인에게 우리나라를 홍보할 수 있는 새로운 콘텐츠 발굴 등 공공기관들과 적극 협업해왔다.

대한항공 AVOD로 제공되는 서울 관광 콘텐츠는 외국인에게 서울 관광에 대한 관심을 증가시킬 뿐 아니라 우리나라 수도 서울의 이미지를 높이는 효과를 발휘하는 등 민관협력의 우수사례로 뽑혀 이번에 서울시로부터 표창을 수여하게 됐다.

앞서 회사는 지난해 3월 서울관광재단과 협력을 맺고 국제선 노선 기내 AVOD를 통해 서울 관광 유튜브 채널 ‘비짓서울 TV’의 ‘시네마틱 서울’, ‘서울스토리’, ‘서울 밥상챌린지’ 등 서울관광재단이 제작한 14편의 콘텐츠를 상영해왔다.

대한항공은 지난달 한국관광공사와 기내 AVOD에 한국 관광 홍보영상을 상영하는 동시에 스카이패스 회원 소식지, 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널, 기내 잡지 모닝캄에 우리나라 관광 콘텐츠를 노출하는 것을 내용으로 하는 업무 협약을 맺었다.

대한항공은 "우리나라를 대표하는 항공사로서 향후 포스트 코로나 시대에 한국 방문 관광객을 더욱 확대하고 국가 관광산업 발전에 적극 이바지해 나갈 예정"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr