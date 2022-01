[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 엠투엔=소액주주 김동화씨가 서울회생법원에 파산 선고 결정을 구했다고 공시했다.

◆ 이노뎁=서울시 구로구에서 서울시 금천구로 본점소재지를 변경한다고 공시했다.

◆ 애니젠=지난해 매출액으로 102억원을 기록해 전년동기대비 20% 증가했다고 공시했다. 오송공장 라인증설과 정상가동으로 인해 매출이 증가했다고 밝혔다.

◆ 휴먼엔=박미현씨외 4인이 제기한 주주총회소집허가 소송에 대해 의정부지방법원은 일부 안건에 대해 인용한다고 공시했다.

◆ 국보디자인=황창연, 이영준 각자 대표이사 체제로 변경한다고 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr