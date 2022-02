[아시아경제 황윤주 기자] 이노뎁 이노뎁 303530 | 코스닥 증권정보 현재가 19,000 전일대비 900 등락률 -4.52% 거래량 139,188 전일가 19,900 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-17일감사합니다 “비덴트”로 1억 벌었습니다! 또한번 신기록 달성할 "NFT 후속株"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 "경영상 판단에 따라 주둔지 경계용 CCTV 사업 낙찰 취소와 관련 서울중앙지방법원에 제기한 '입찰절차 중지 가처분' 신청을 취하했다"고 11일 공시했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr