[아시아경제 이민우 기자] 애니젠 애니젠 196300 | 코스닥 증권정보 현재가 22,950 전일대비 1,150 등락률 -4.77% 거래량 88,011 전일가 24,100 2021.09.13 14:42 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-27일[특징주]애니젠, 코로나19 변이 무관 항바이러스제 가능성…타미플루보다 증진된 생존률"카카오톡 종목추천" 진짜 무료라고? close 은 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 65,000 전일대비 200 등락률 +0.31% 거래량 143,685 전일가 64,800 2021.09.13 14:43 장중(20분지연) 관련기사 셀리버리, 코로나19치료제 폴란드 임상 1상 신청셀리버리, 코로나 면역치료제 iCP-NI 유럽 임상신청 완료셀리버리, 유럽서 코로나 치료제 임상 진입 준비 완료…"유럽법인 설립 승인" close 와 8억원 상당의 'iCP-NI 의 추가 적응증 개발 전임상을 위한 물품공급 계약'을 체결했다고 13일 공시했다. 이는 지난해 매출액의 9.61%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr