코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래

코스피 1% 넘게 떨어지며 2880선 거래

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 매도 매물에 코스피가 2880선으로 주저앉았다. 코스닥지수도 950선으로 추락하며 큰 폭의 내림세를 보이고 있다.

17일 오후 2시 7분 코스피는 전 거래일 대비 1.44%(42.11포인트) 내린 2979/81을 가리키고 있다. 오후에도 하락세가 이어지면 종가 기준 지난달 1일 2899.72를 기록한 이후 한 달여만에 2900선 밑에서 마감 가격을 기록할 것으로 예상된다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.12%(3.37포인트) 떨어진 2918.55로 장을 시작한 이후 외국인과 기관의 매도 매물에 하락폭을 키우고 있다. 주식시장에서 외국인과 기관은 각각 2549억원, 2740억원어치 주식을 팔았고 개인은 홀로 5078억원어치 주식을 샀다.

시가총액 상위 종목을 보면 오전까지 오름세를 유지했던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 200 등락률 -0.26% 거래량 6,736,446 전일가 77,300 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 삼성-고려대, 국내 첫 차세대통신 계약학과 설립…'6G' 인재 육성 나선다"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개삼성전자·SK하이닉스, 목표주가 올랐지만 주가 지지부진 왜? close (-0.26%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 340,500 전일대비 1,500 등락률 -0.44% 거래량 335,335 전일가 342,000 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세외국인, 5주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 담아 close (-0.15%) 마저 하락 전환했다. 이외에 대부분의 상위 종목은 하락세를 이어갔는데 SK하이닉스(-2.72%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 699,000 전일대비 17,000 등락률 -2.37% 거래량 202,129 전일가 716,000 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락'미국 전기차 시장 선점하라'…LG엔솔, GM이어 혼다와 합작사 검토외국인, 5주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 담아 close (-1.96%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 639,000 전일대비 8,000 등락률 -1.24% 거래량 193,944 전일가 647,000 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세[클릭 e종목]"삼성SDI, 올해 실적 전망치 하향"…목표가 11%↓ close (-1.24%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 203,500 전일대비 5,500 등락률 -2.63% 거래량 548,464 전일가 209,000 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락현대차, 2조8000억원대 인도 배터리 저장시설 사업 입찰 참여…전기차 연계현대차는 완성차 최선호주 "매수 비중 확대하라" close (-2.63%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 92,100 전일대비 1,800 등락률 -1.92% 거래량 2,190,472 전일가 93,900 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세외국인, 5주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 담아 close (-1.92%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 845,669 전일가 83,800 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감 close (-1.67%)는 내렸다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.56%(15.09포인트) 내린 956.30을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.04%(0.42포인트) 오른 971.81로 장을 시작했지만 이내 하락전환 하며 낙폭을 키워나갔다. 투자자 동향을 보면 기관과 개인은 각각 408억원, 1104억원어치 주식을 사들였고 외국인은 홀로 1540억원어치 주식을 순매도했다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 65,800 전일대비 4,900 등락률 -6.93% 거래량 2,473,581 전일가 70,700 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락[특징주]셀트리온 3형제, 증선위, 회계부정 안건상정 소식에 급락 경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세 close 는 전 거래일 대비 7.07% 하락한 6만5700원을 기록했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 433,600 전일대비 600 등락률 +0.14% 거래량 95,665 전일가 433,000 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감 close (0.51%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 195,300 전일대비 1,800 등락률 +0.93% 거래량 349,559 전일가 193,500 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감 close (0.88%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 306,300 전일대비 3,600 등락률 +1.19% 거래량 42,828 전일가 302,700 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감 close (1.32%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 190,000 전일대비 3,300 등락률 +1.77% 거래량 31,763 전일가 186,700 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? close (1.87%)는 상승했고, 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 112,000 전일대비 1,800 등락률 -1.58% 거래량 198,110 전일가 113,800 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감 close (-2.02%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 69,400 전일대비 1,400 등락률 -1.98% 거래량 364,417 전일가 70,800 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감 close (-2.12%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,850 전일대비 800 등락률 -2.31% 거래량 361,616 전일가 34,650 2022.01.17 14:35 장중(20분지연) 관련기사 2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락경기충격 우려…장 초반 코스피·코스닥 동반 하락세한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감 close (-2.45%)는 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr