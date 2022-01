서현·이준영 은밀한 로맨스…'모럴센스' 2월11일 공개

[아시아경제 이이슬 기자] 그룹 소녀시대 출신 배우 서현(서주현)과 이준영이 주연을 맡은 '모럴센스'가 다음달 공개된다.

17일 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스는 '모럴센스'가 2월 11일 공개된다고 밝히며 예고편을 공개했다.

동명 웹툰이 원작인 '모럴센스'는 모든 게 완벽하지만 남다른 성적 취향을 가진 지후와 그의 비밀을 알게 된 유능한 홍보팀 사원 지우의 아찔한 취향존중 로맨스를 그린 영화. '6년째 연애중', '좋아해줘'를 연출한 박현진 감독이 메가폰을 잡았다.

서현이 연기한 지우는 할 말은 하고 사는 능력 있는 홍보팀 사원으로, 직원들의 관심을 한몸에 받고 있는 같은 팀 대리 지후(이준영)의 은밀한 택배를 잘못 받고 그의 남다른 성적 취향을 알게 된다.

절대 들키고 싶지 않은 자신만의 비밀을 들키게 된 완벽남 지후는 이준영이 분한다. 두 사람은 성격도 취향도 전혀 다른 두 남녀로 분한다.

비밀을 간직한 남자 지후와 우연히 그 비밀을 알게 된 여자 지우의 서툴고 아슬아슬한 로맨스는 기존 로맨틱 코미디 장르를 한 단계 확장, ‘다름’이 ‘특별함’으로 완성되는 새로운 로맨스를 선사하겠다는 각오다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr