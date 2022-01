중국, 한국 추월하나?…中 자동차 수출대수 年 200만대 돌파했다

[아시아경제 박병희 기자] 중국의 연간 자동차 수출 대수가 지난해 사상 처음으로 200만대를 돌파했다고 중국 관영 글로벌 타임스가 최근 보도했다.

중국 공업정보화부에 따르면 지난해 중국의 완성차 수출 대수는 전년의 2배로 늘어난 201만5000대로 역대 최대를 기록한 것으로 집계됐다. 2020년 106만대에서 1년 만에 95만대 이상, 90.1% 증가했다.

이에 따라 지난해 중국의 자동차 수출 대수가 한국을 추월했을 가능성도 제기된다. 산업통상자원부 집계에 따르면 아직 연간 수출대수는 확인되지 않았지만 한국의 지난해 1∼11월 자동차 수출 대수는 186만대로 전년 동기보다 8.7% 증가했다.

한국의 자동차 수출은 2011년 최초로 300만대를 넘어 315만대로 정점을 찍었다. 그러나 그 뒤 내리막길을 달려 2020년에는 전년의 240만대보다 21.4% 감소한 189만대로 16년 만에 200만대 밑으로 떨어졌다.

현대차를 비롯한 한국 완성차 업체들이 관세 회피와 생산원가 절감 등을 위해 현지 생산 전략을 추진하면서 한국의 자동차 수출대수는 감소하고 있다. 한국은 자동차 수출 대수에서 독일과 일본에 이은 세계 3위였지만, 2016년 멕시코에 추월당해 빅3에서 밀려났다.

자동차연구원의 지난해 산업동향 보고서에 따르면 중국 완성차 업체들은 브랜드 파워의 열세를 극복하기 위해 틈새시장에 초점을 맞추고 있다.

지역적으로는 러시아와 동유럽, 중남미, 동남아, 중동 등 1인당 소득이 비교적 낮고 중국과 정치적 관계가 가까운 곳을 공략하고 있다. 차종은 가격에 민감한 트럭이나 밴 시장에 집중하고 있다.

지난해 중국의 완성차 수출이 폭증한 것은 상하이 공장에서 생산한 테슬라 전기차의 수출에 힘입은 면도 있다. 작년 중국에서 수출한 전기차 31만대 가운데 테슬라가 16만대를 차지했다.

그러나 수출 증가를 이끄는 주력은 지리나 창청 같은 현지 자동차 업체들이다. 니오와 샤오펑 등 전기차 업체들도 노르웨이 등 유럽 시장에 속속 진출하고 있다. 전기차 시대를 맞아 중국 완성차의 수출은 점차 늘어날 전망이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr