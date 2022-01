[아시아경제 김보경 기자] 프랜차이즈 카페 브랜드 '커피에반하다'는 2022년 흑호의 해를 맞아 호랑이와 곶감을 컨셉으로 하는 신메뉴 음료를 출시했다고 10일 밝혔다.

호랑이 무늬를 연상시키는 비주얼과 은은한 바이올렛 빛을 띠며 상큼한 맛이 특징인 흑호라떼와 달콤한 곶감이 들어간 부드러운 라떼에 바삭한 식감이 가미된 곶감라떼 총 2종이다.

커피에반하다는 신메뉴 출시를 기념해 신규 음료 구매 시 호랑이 코스터(컵받침) 2종을 500원에 판매한다. 코스터 할인 이벤트는 선착순 수량 소진 시 종료 예정이다. 해당 이벤트 관련 자세한 내용은 공식 홈페이지나 SNS 계정을 통해 확인 가능하다.

커피에반하다 관계자는 "용맹한 흑호와 달콤한 곶감을 눈과 입으로 즐기고 2022년 임인년 호랑이 기운 가득한 한 해가 되길 바란다"고 전했다.

