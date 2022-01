이준석 "김종인 복귀, 홍준표·유승민 합류 위해 노력할 것"

"안철수 지지율 상승 일시적" 평가절하

[아시아경제 김대현 기자] 이준석 국민의힘 대표가 김종인 전 선대위 총괄선대위원장과 관련 "마음을 추스르는 단계이기 때문에 하루 이틀 시간이 있고 난 뒤에 직접 찾아뵈려고 한다"고 밝혔다.

7일 이 대표는 연합뉴스TV에 출연해 "선거에 남은 60일 기간 동안 어떤 시점에도 다시 김 전 위원장이 복귀할 수 있도록 제가 한번 기회를 만들어보겠다"고 말했다.

경선 주자였던 홍준표 의원의 선대위 합류에 대해선 "중요한 시점에 훌륭한 조언과 적절한 조정과정을 직접 수행하고 계신다"며 "예우하고 꼭 모실 수 있도록 노력해야 한다"고 강조했다.

유승민 전 의원의 합류와 관련해선 "제가 할 수 있는 역할을 다하겠다"며 "큰 정치인을 모실 땐 큰 결단이 있어야 하는 것처럼 그 역할은 후보가 물꼬를 터야 하는 부분도 있다"고 언급했다.

개편된 선대위에 대해선 여러 결정을 이전보다 더 신속하게 이뤄내고 있다며, 성공적이라고 평가했다. 다만 당 일각에서 이 대표의 퇴진을 거론하며 비대위 체제 전환을 거론한 것을 두고선 "당내에 중책을 하고 싶어하는 분들이 어느 시점에나 존재한다"며 "건설적 갈등보다 본인의 영달을 위한 인식을 가졌던 분들이 있었던 것 같다"고 꼬집었다.

이 대표는 안철수 국민의당 후보의 지지율 상승세에 대해선 "일시적 지지율 상승이 앞으로 지속된다고 보기 어렵다"고 잘라 말했다. 야권 단일화에 대해서는 "안 후보 측에서 굉장히 몸이 단 것으로 안다"며 "정치공학적 모습보다 제1야당으로서 국민의 지지를 높이기 위한 자구적 노력에 집중할 계획"이라고 일축했다.

그는 이재명 더불어민주당 후보의 탈모 관련 공약과 같은 생활밀착형 공약을 유튜브를 통해 조만간 공개할 것이라고 예고했다. 그러면서 "훨씬 더 생활밀착형이고 국민에 울림을 주는 공약이라 확신한다"고 덧붙였다.

