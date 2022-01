롯데하이마트, 'mom편한 하이드림' 가전 기부 진행

[아시아경제 조인경 기자] 롯데하이마트가 1월 한 달간 '맘(mom)편한 하이드림(Hi-Dream)' 행사를 열고 엄마를 응원하는 자녀의 사연을 받아 가전제품을 선물한다고 4일 밝혔다.

롯데하이마트는 격월로 테마를 정해 사연을 모집해 지원대상을 선정하는데, 이번 달엔 '엄마가 자신의 엄마인 할머니에게 감사 인사를 전하는 사연'을 작성해 응모하면 된다. 회사 사회공헌 홈페이지 '참여하기' 코너 안에 있는 '롯데 릴레이 프로젝트'에 접수하면 되며, 심사를 거쳐 세 가정을 뽑는다.

mom편한 하이드림은 '엄마의 마음이 편안한 세상을 만들자'는 롯데그룹의 사회공헌 브랜드인 'mom편한'과 '높은 꿈을 꾸고 자신의 꿈을 찾아 인사한다'는 의미의 롯데하이마트 사회공헌 브랜드 '하이드림'을 합쳐 만든 프로젝트다. 롯데하이마트 임직원이 자발적으로 모은 기부금을 재원으로 2018년부터 누적 50개 가정, 90명의 엄마와 아이에 가전제품을 지원해 왔다.

신재열 롯데하이마트 대외협력부문장은 "일과 가사 노동을 병행하는 엄마들이 제약 없이 더 높은 꿈을 꾸는 데에 조금이나마 보탬이 되는 마음으로 이 프로젝트를 꾸준히 진행하고 있다"며 "지역사회 이웃들에게 실질적으로 도움이 되는 나눔 활동을 꾸준히 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr