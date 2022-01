"야권 단일화 시… 안철수 41.1%·윤석열 30.6%"

글로벌리서치 조사 "다자대결 지지율 李 37%·尹 28.1%·安 9.1%"

[아시아경제 구은모 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보와 안철수 국민의당 후보가 단일화를 할 경우, 안 후보가 더 적합하다고 생각하는 응답자가 더 많다는 여론조사 결과가 3일 나왔다. 최근 국민의힘 내홍으로 윤 후보에 대한 지지율이 하락세를 보이고, 동시에 야권의 '대안후보'로 안 후보가 주목을 받으며 지지율 상승세를 타는 시점에서 이런 결과가 나와 주목된다.

글로벌리서치가 JTBC의 의뢰로 지난 1~2일 전국 1천12명에 '윤석열·안철수 후보의 단일화를 가정한다면 누가 더 적합한가'를 조사한 결과 응답자 중 41.1%가 안 후보를 꼽았다. 윤 후보를 택한 응답자는 30.6%로, 양측의 격차는 10.5%포인트였다.

다만 후보 단일화를 찬성하는 응답자 중에서 적합도를 조사했을 때에는 윤 후보가 55.9%로 안 후보(35.9%)보다 높게 나타났다. 또 정권교체를 원하는 응답자 중에는 48.7%가 윤 후보를, 33.7%가 안 후보를 택했다. 응답자를 야권 지지층으로 한정했을 때에는 윤 후보에게 지형이 유리하다고 해석될 수 있는 대목이다.

'국민의힘 내부 갈등 책임이 누가 더 크다고 생각하는가'라는 질문에는 절반 이상인 56.7%가 윤 후보를, 31.3%가 이준석 대표를 지목했다. 국민의힘 지지층 중에서는 57.4%가 이 대표 책임이 더 크다고 봤고, 윤 후보 책임을 지목한 응답자는 32.7%였다.

지지여부와 관계없이 당선 가능성을 물었을 때에는 더불어민주당 이재명 대선 후보가 53.2%, 윤 후보가 27.8%였다. 지지율 다자대결에서는 이 후보가 37.0%, 윤 후보가 28.1%로 두 후보의 격차는 8.9%포인트였다. 이 후보는 지난달 17∼19일 조사(37.9%)와 비슷했으나, 윤 후보는 5.4%포인트 하락했다. 안 후보가 9.1%, 정의당 심상정 후보가 3.2%로 뒤를 이었다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ± 3.1% 포인트다. 응답률은 17.4%였으며 휴대전화 안심번호를 표집틀로 조사를 진행했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr