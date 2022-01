[아시아경제 지연진 기자] 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 44,900 전일대비 1,550 등락률 +3.58% 거래량 122,454 전일가 43,350 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥-2일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제큰손 外인들이 담은 순매수 1위 ‘바이오’ 핵심 株! 놓치면 후회합니다 close 은 글로벌 제약사와 세계 최초 경구용 코로나19 백신을 개발한다는 보도와 관련해 "해외 백신 개발 파트너사와 코로나 경구용 백신에 대한 협의를 진행 중"이라고 3일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr