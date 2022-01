"얀센 맞은 가족 급성 뇌출혈로 사망…전 백신 미접종자" 靑 청원

"국민 목숨 하찮게 여기지 마시라…귀하지 않은 목숨 없다"

"'백신 미접종자'로 낙인찍혀"

[아시아경제 허미담 기자] 코로나19 백신 부작용 관련 청원이 잇달아 올라오는 가운데 이번에는 얀센 백신을 접종한 다음날 한 30대 청년이 급성 뇌출혈로 사망했다는 주장이 제기됐다.

지난달 31일 청와대 국민청원 게시판에는 '문재인 대통령님 저는 대한민국의 국민입니다'라는 제목의 청원이 게시됐다. 이 청원은 2일 오후 5시 기준 3000여명의 동의를 받았다.

자신을 백신 미접종자라고 밝힌 청원인은 "제 가족은 얀센 접종 후 다음 날 급성 뇌출혈로 인해 세상을 떠났다"며 "그렇게 30대 청년은 홀로 타지의 외로운 집에서 소리 한번 지르지 못하고 세상을 떠났다"고 말문을 열었다.

그는 "아버지는 아나필락시스로 인한 급성 패혈증으로 세상을 떠났고, 저는 유전력으로 아나필락시스를 겪어 백신 접종을 고민하던 중 이 같은 일들이 순식간에 일어나 백신에 대한 불신이 생겼다"고 했다.

이어 "저는 모든 백신을 거부하는 사람이 아니다"며 "지난해 11월 저와 제 아이들 모두 독감 접종을 마쳤고, 아이들에게는 나라에서 필수로 맞으라는 모든 백신을 맞춰왔다"고 말했다.

청원인은 정부가 백신 부작용에 대해 소극적으로 대처하고 있다고 비판하기도 했다. 그는 "주변에선 생리 기간이 아닌데도 한 달 내내 생리를 하는 부작용을 겪는 사람이 넘쳐나며 앞이 보이지 않거나 심장 통증을 겪거나 두통을 연이어 겪어야 하는 사람들이 넘쳐난다"며 "수많은 국민들이 백신으로 인하여 평생의 장애를 안고 살아가야 하며 후유증을 안고 살아가야 한다. 세상을 떠난 망자는 대체 어찌 그 못다 한 삶을 보상받을 수 있나"라고 꼬집었다.

이어 "국민들의 울부짖음을 외면하지 마시라. 국민들의 목숨을 하찮게 여기지 마시라"며 "세상에 귀하지 않은 목숨은 없다. 죽어도 괜찮은 사람은 아무도 없다"고 했다.

또 그는 방역패스(접종증명·음성확인제)를 이용해 접종을 강제하는 분위기를 조성하지 말아 달라고 호소했다. 청원인은 "'백신 미접종자'로 낙인이 찍힌 저는 대한민국에서 살 수 없는 건가"라며 "부디 피에 젖은 국민들의 울부짖음을 외면하지 마시라"고 강조했다.

한편 백신 접종 피해를 주장하는 '코로나19 백신 피해자 가족협의회'(코백회)에 따르면 백신 접종 후 부작용을 겪은 피해자는 기준 36만명, 중증환자는 1만1000명, 사망자는 1170명에 달한다.

다만 질병관리청에 따르면 지난해 10월25일까지 백신 접종과 사망에 대한 인과성을 심사한 건수는 총 777건이다. 이 중 백신 접종과 사망이 관련 있는 것으로 인정된 건 2건에 그친다. 중증 이상 반응 1089건 중 인과성이 인정된 건 5건이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr