SR, 시큐리티 어워즈 코리아 2021 공공부문 대상 수상

SRT 운영사 SR은 지난 29일 열린 ‘시큐리티 어워즈 코리아 2021’에서 공공부문 보안 분야 최우수 기관으로 선정돼 대상을 수상했다고 30일 밝혔다.

‘시큐리티 어워즈 코리아’는 한 해 동안 보안의식 제고 및 보안 산업 발전에 기여한 기업과 국내 보안 분야의 새로운 가치를 창출한 유공자를 선정해 시상한다.

고속열차 SRT를 운영하는 공공기관 SR은 국내 최고수준 정보보호 인증인 ‘정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P)’ 인증을 2019년 최초 획득 후 3년 연속 유지하고 있으며, ‘정보보호 투자 공시 우수기관’으로도 2년 연속 지정됐다는 점이 높은 평가를 받았다.

또 올해는 정보보호 준비도 평가에서 최상위 등급인 AAA등급을 획득했고 국내 공공기관 중 유일하게 국내외 정보보호 인증 7종을 획득해 국제 수준의 표준 보안체계를 확보하고 있다.

지난 11월에는 홈페이지 취약점 발굴 대회인 ‘핵 더 챌린지(Hack the Challenge) 2021’ 대회를 공동 개최했고 중소기업을 대상으로 정보보안 컨설팅 및 정보보호 교육을 지원해 중소기업의 역량을 돕고 비용부담을 낮추어 체계적인 보안환경을 구축할 수 있도록 지원하고 있다.

SR은 이러한 노력을 인정받아 △기업지원 △기술지원 △산업발전 △시장개척 △성과창출 △민원해결 등 공공부문 평가기준을 충족한 것으로 전해졌다.

이종국 SR 대표는 "정보보안 및 개인정보보호는 사회 모든 분야의 기본 인프라로 자리잡았으며, ESG경영에 있어서도 중요한 요소로 평가받고 있다"라며, "정보보안 및 개인정보보호 체계를 더욱 견고히 해여 정보보안 산업발전과 문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr